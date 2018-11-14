В Ленобласти мигрант изнасиловал двух мальчиков

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних братьев.

Накануне вечером к полицейским Гатчины обратилась 36-летняя женщина с заявлением о том, что несколькими днями ранее в одном из домов в поселке Прибытково, Гатчинского района Ленинградской области 24-летний уроженец одного из среднеазиатских государств совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее двоих пятилетних сыновей.

В этот же день в деревне Вероланцы подозреваемый был задержан полицейскими.

Следственным отделом по г. Гатчина СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.