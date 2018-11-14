В Ленобласти иномарка сбила школьника

Утром минувшего вторника около 8 часов в городе Гатчина Ленинградской области водитель иномарки сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 9-летнего мальчика и места происшествия скрылся.

ДТП произошло возле школы №4 на улице Чкалова. Школьника доставили в больницу с ушибленной раной левого виска.

В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен: им оказался 64-летний уроженец Белоруссии, житель поселка Пудость. На пенсионера составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Материал направлен в суд.