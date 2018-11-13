В Кудрово мужчина выстрелил в продавца магазина

Ночью минувшего понедельника в помещении круглосуточного магазина, расположенного в доме 45 на Центральной улице в городе Кудрово, 32-летний злоумышленник в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел травматическим патроном из принадлежащего ему карабина в 33-летнего продавца-кассира, который с открытой раной предплечья направлен на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.