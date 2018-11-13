В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

Сегодня утром в Тосненском районе Ленобласти женщина-водитель сбила девушку на нерегулируемом переходе. Пострадавшая в реанимации, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, ДТП произошло в начале седьмого часа утра 13 ноября на 637 километре трассы "Россия". 45-летняя женщина-водитель управляя автомобилем "Киа Рио" сбила 27-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, она получила тяжёлые травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.