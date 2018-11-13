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» » На Большеохтинском кладбище ограбили пенсионерку

На Большеохтинском кладбище ограбили пенсионерку

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26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный злоумышленник ограбил пенсионерку у могилы на Большеохтинском кладбище

Днем минувшего понедельника в Красногвардейском районе Петербурга на Большеохтинском кладбище неизвестный 28-30 летний злоумышленник ограбил 64-летнюю петербурженку.

Наставив на женщину нож длиной 10 см, с широким лезвием, разбойник бесцеремонно схватил ее сумку, вытряс наличность в сумме 2400 рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело  по статье 162 УК РФ (разбой).

Пенсионерке преступник запомнился как рыжеволосый европеец с небритостью на лице, очень худой, с впалыми щеками, в спортивной куртке без капюшона, в синих джинсах.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район разбойное нападение пенсионеры
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