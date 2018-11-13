На Большеохтинском кладбище ограбили пенсионерку

Днем минувшего понедельника в Красногвардейском районе Петербурга на Большеохтинском кладбище неизвестный 28-30 летний злоумышленник ограбил 64-летнюю петербурженку.

Наставив на женщину нож длиной 10 см, с широким лезвием, разбойник бесцеремонно схватил ее сумку, вытряс наличность в сумме 2400 рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Пенсионерке преступник запомнился как рыжеволосый европеец с небритостью на лице, очень худой, с впалыми щеками, в спортивной куртке без капюшона, в синих джинсах.