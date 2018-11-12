В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского

Минувшим воскресеньем у дома 18 по набережной канала Грибоедова сотрудниками ДПС ОГИБДД УМВД России по Центральному району Петербурга был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением 26-летнего гражданина сопредельного государства. На законные требования сотрудников полиции предъявить документы, водитель, не выполнив требований, начал движение, совершил наезд на одного из сотрудников и, провезя его на капоте, с места происшествия скрылся. Указанный гражданин был задержан у дома 1 по Торговому переулку.

Сотрудник полиции с ушибами и кровоподтеками голени и кистей в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпущен.

В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 12.12, части 3 статьи 12.16, части 2 статьи 12.26, части 2 статьи 20.1 КоАП РФ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.