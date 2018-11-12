В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Минувшим вечером во Всеволожском районе Ленобласти 45-летний водитель автомобиля "Форд Мондео" насмерть сбил пешехода, который передвигался по дороге в попутном направлениии.

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти водитель иномарки на дороге Новая Пустошь — Дубровка, следуя от посёлка Дубровка к посёлку Хаппо-ое, вне населенного пункта совершил наезд на пешехода, движущегося в попутном направлении. Неустановленный мужчина, на вид 35-40 лет, скончался на месте от полученных травм.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.