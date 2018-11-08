Во Фрунзенском районе мигрант изнасиловал девушку

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали мигранта, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки.

Накануне к сотрудникам правоохранительных органов Фрунзенского района обратилась 18-летняя местная жительница и потребовала арестовать 29-летнего безработного гражданина Азербайджана, обвинив его в изнасиловании.

По словам потерпевшей, накануне она находилась в гостях у кавказца, в съемной квартире в доме 3/1 по Пловдивской улице. Около 16:30 хозяин, применив физическую силу, надругался над гостьей.

Заявительница была осмотрена в НИИ скорой помощи, врачи подтвердили факт изнасилования. Кавказца задержали. Приезжий оправдывается ожидаемо: все, мол, произошло по обоюдному согласию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому.