В Приморском районе у телеведущей украли автомобиль

Утром минувшей среды, около 11 часов, телеведущяя и продюсер канала «Санкт-Петербург» Олеся Константинова обнаружила пропажу своего белоснежного автомобиля «Mercedes-Benz С-180», который был припаркован в Приморском районе Петербурга у дома на Главной улице в Коломягах.

Годовалая иномарка была не застрахована, сообщила владелица. Автомобиль был приобретен на банковский кредит за 2 миллиона рублей. На сегодняшний день выплачено 1,5 миллиона.

На своих страничках в интернете потерпевшая представляется как коммерческий директор интернет - онлайн вещания www.topspb.tv, телеведущая, продюсер, модель.