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» » В Приморском районе у телеведущей украли автомобиль

В Приморском районе у телеведущей украли автомобиль

0
75
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга у телеведущей украли белоснежный автомобиль «Mercedes-Benz С-180»

Утром минувшей среды, около 11 часов, телеведущяя и продюсер канала «Санкт-Петербург» Олеся Константинова обнаружила пропажу своего белоснежного автомобиля «Mercedes-Benz С-180», который был припаркован в Приморском районе Петербурга у дома на Главной улице в Коломягах.

Годовалая иномарка была не застрахована, сообщила владелица. Автомобиль был приобретен на банковский кредит за 2 миллиона рублей. На сегодняшний день выплачено 1,5 миллиона.

На своих страничках в интернете потерпевшая представляется как коммерческий директор интернет - онлайн вещания www.topspb.tv, телеведущая, продюсер, модель.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район угон кража автомобиль
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