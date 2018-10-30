В Петербурге задаржана организованная группа мошенников

Минувшим днем в Петербурге полицейскими задержаны пятеро граждан, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на сумму около 2 миллионов рублей.

Установлено, что в ноябре 2017 года указанные граждане путем обмана собственницы недвижимости предоставили в МФЦ Красносельского района Петербурга утраченный паспорт на ее имя и подписанный пострадавшей договор дарения на 1/3 доли в праве долевой собственности, чем лишили ее права собственности. Ущерб составил 1 миллион 846 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время устанавливается причастность указанных граждан к иным эпизодам противоправной деятельности, а также причастность иных лиц.