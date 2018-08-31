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» » В Ленобласти иномарка выехала в лоб автобусу

В Ленобласти иномарка выехала в лоб автобусу

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Волховском районе Ленобласти Skoda выехала в лоб автобусу: погиб водитель и пострадала пассажирка

Сегодня ранним утром выезд на встречную полосу привел к серьезному ДТП в Волховском районе Ленинградской области.

31 августа около 6:10 на 11-м километре автодороги Ульяшево – Подвязье – Мыслино 34-летний водитель автомобиля Skoda выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом «ПАЗ» под управлением 55-летнего мужчины, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля Skoda погиб на месте. В автобусе, который не является маршрутным, в момент ДТП находились двое пассажиров. Одна из них – 65-летняя женщина – получила травмы средней тяжести и была доставлена в Волховскую ЦРБ.
Источник: Водитель Петербурга
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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