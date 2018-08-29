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В Петербурге задержан врач-психотерапевт за сексуальное насилие 10-летнего пациента

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге врача-психотерапевта обвиняют в неоднократных сексуальных домогательствах к 10-летнему подростку

Следователи СК Центрального района предъявили обвинение психотерапевту, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летнего пациента, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Задержан 51-летний местный житель, работающий врачом-психотерапевтом, которому предъявлено обвинение в совершении указанного преступления… По версии следствия, злоумышленник с октября 2015 года по август 2016 года на территории Центрального района неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении своего пациента, 2008 года рождения", — сказано в сообщении.

Решается вопрос об аресте обвиняемого.
Источник: РИА Новости
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