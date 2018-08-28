Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Сегодня утром в Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и пассажир, еще один пассажир пострадал.

Около 9 часов утра на 71-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» столкнулись грузовик DAF с полуприцепом и микроавтобус Peugeot Boxer, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП водитель и пассажир «Пежо» погибли на месте. Пассажир грузовика получил травмы, врачи оценили его состояние как удовлетворительное. А водитель фуры с места происшествия скрылся, его объявили в розыск.

Как уточняют очевидцы в группе «АВТО Гатчина », авария произошла на перекрестке в деревне Пижма. На фото с места ДТП видно, что микроавтобус поврежден очень сильно, а фура съехала с дороги.