В Ленобласти задержан педофил

В полицию Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от 60-летней гражданки о том, что неизвестный злоумышленник 13 августа 2018 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней внучки.

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками районной полиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого 38-летнего гражданина.

Следственным отделом по городу Кировск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.