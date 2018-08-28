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В Ленобласти задержан педофил

0
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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
sledcomspb.ru
В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали гражданина, который надругался над мололетней девочкой.

В полицию Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от 60-летней гражданки о том, что неизвестный злоумышленник 13 августа 2018 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 7-летней внучки.

Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками районной полиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого 38-летнего гражданина.

Следственным отделом по городу Кировск СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО насильник педофил
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