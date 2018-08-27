В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов

Минувшим воскресеньем в Ленобласти произошло два смертельных ДТП с пешеходами. После происшествия во Всеволожском районе разыскивают скрывшегося водителя.

Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 6:30 на 17-м километре «Дороги жизни» неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил женщину 1969 года рождения. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Водитель и транспортное средство объявлены в розыск.

Второе ДТП произошло уже вечером в Волосовском районе. По предварительной информации ГИБДД, в 21:15 на 79-м километре автодороги Толмачево – Нарва мужчина 1977 года рождения на автомобиле Volvo сбил вне зоны пешеходного перехода мужчину лет 30-35 на вид. Тот погиб на месте.

По обоим фактам ведутся проверки.