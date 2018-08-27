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» » В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию амфетамина

В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию амфетамина

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
konkretno.ru
В Приозерском районе Ленобласти полицейские изъяли полкилограмма психотстимулятора

В минувшую пятницу около семи часов вечера на трассе «Сортовала» в районе поселка Ларионово Приозерского района Ленобласти полицейскими для проверки документов был остановлен автомобиль «Форд Мондео», в салоне которого находились двое мужчин, 38-летний водитель и 23-летний пассажир. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенной экспертизой установлено, что изъятым веществом является амфетамин, общей массой 515 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по Приозерскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт психотропных веществ).

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район наркотики
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