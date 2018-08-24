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В центре Петербурга обокрали предпринимателя

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Полицейские ищут подозреваемых в дерзком разбойном нападении на предпринимателя в центре Петербурга

В минувший четверг к полицейским Центрального района Петербурга обратился 30-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил, что несколькими часами ранее у дома 2 в Транспортном переулке двое неизвестных злоумышленников в масках подошли к нему и, брызнув в лицо из аэрозольного баллончика, похитили сумку с 6 370 долларами США и 15 тысячами Евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле «Ландровер».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение).

В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступников.
Источник: ГУ МВД
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