В центре Петербурга обокрали предпринимателя

В минувший четверг к полицейским Центрального района Петербурга обратился 30-летний индивидуальный предприниматель, который сообщил, что несколькими часами ранее у дома 2 в Транспортном переулке двое неизвестных злоумышленников в масках подошли к нему и, брызнув в лицо из аэрозольного баллончика, похитили сумку с 6 370 долларами США и 15 тысячами Евро, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле «Ландровер».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение).

В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступников.