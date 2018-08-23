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» » В Ленобласти задержан разбойник похитивший выручку из деревенского магазина

В Ленобласти задержан разбойник похитивший выручку из деревенского магазина

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Полицейские оперативно задержали гражданина, который угрожал ножом женщине-продавцу в Ленобласти

В минувшую среду около пяти часов вечера в деревне Ущевицы Волосовского района Ленинградской области 25-летний злоумышленник вошел в помещение магазина, где угрожая ножом 45-летней женщине-продавцу, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 5,5 тысяч рублей выручки, а затем скрылся.

Однако преступнику далеко уйти не удалось, вскоре его задержали полицейские Волосовского района, по приметам по заявлению потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район разбойное нападение
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