В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку

Минувшей ночью в Петербурге у дома 8 по улице Народной мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg сбил женщину, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате потерпевшая скончалась от полученных травм.

Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло у Володарского моста в 0:40.

«Фольксваген Туарег насмерть сбил девушку, – пишет очевидец. – В правой части фото обувь, которая отлетела, слева скорая, где она лежала».