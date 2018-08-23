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» » В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку

В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку

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58
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Минувшей ночью в Невском районе Петербурга под колесами автомобиля погибла девушка-пешеход.

Минувшей ночью в Петербурге у дома 8 по улице Народной мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg сбил женщину, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате потерпевшая скончалась от полученных травм.

Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло у Володарского моста в 0:40.

«Фольксваген Туарег насмерть сбил девушку, – пишет очевидец. – В правой части фото обувь, которая отлетела, слева скорая, где она лежала».
Источник: Водитель Петербурга
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
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