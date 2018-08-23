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В Ленобласти подростка ударили ножом

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Лодейное Поле Ленинградской области подросток ударил ножом сверстника

22 августа около 23 часов в городе Лодейное Поле Ленинградской области подросток ударил ножом сверстника.

Инцидент произошел у дома 28 по проспекту Ленина, поссорились два 15-летних подростка. Один из них выхватил нож и несколько раз воткнул ровеснику в тело.

Злоумышленник был задержан полицейскими на месте происшествия по сообщению граждан. Пострадавший с колото-резанными ранениями грудной клетки и спины в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ножевое ранение подростки
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