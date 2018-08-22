В Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенниц

Вчера к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 93-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что вечера вечером около одного из домов на проспекте Народного Ополчения две неизвестные женщины обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме 50 тысяч рублей.

Злоумышленницы представились работницами социального фонда и забрали деньги пенсионерки якобы под предлогом дальнейшей выплаты компенсации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступниц.