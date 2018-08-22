В Московском районе задержали педофила

Накануне к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратилась 25-летняя гражданка, которая сообщила, что ее 55-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 3-летней дочери.

Сотрудниками уголовного розыска Московского района задержан злоумышленник, надругавшийся над малолетней девочкой.

Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Подозреваемый задержан в порядке сттаьи 91 УПК РФ.