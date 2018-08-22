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При обрушении лесов с Главного штаба пострадало трое прохожих

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Конкретно.ру
При падении лесов с Главного штаба были травмированы трое прохожих.

Прояснились некоторые подробности чрезвычайного происшествия, произошедшего вчера около 17:30, когда с арки Главного штаба на Большой Морской улице обвалились настилы строительных лесов. Упавшей конструкцией были травмированы трое случайных прохожих.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», одним из пострадавших оказался 37-летний турист из Италии. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом лба, переломом орбиты левого глаза, ушибленной раной левой брови, ушибом лица, в состоянии средней степени тяжести.

Травмы также получил 67-летний пенсионе. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом темени, ссадинами груди и поясничной области, закрытым переломом костей правой стопы, в удовлетворительном состоянии.

Тяжелее всех пострадала 15-летняя школьница. У девушки – тяжелая спинномозговая травма, перелом ребер, закрытая травма живота. Ее состояние тяжелое.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На данный момент известно, что ремонтные работы на объекте осуществляет организация Министерства обороны РФ.
Источник: Конкретно.ру
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