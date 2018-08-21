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» » В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода

В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга водитель-мигрант ночью сбил человека на переходе и пытался скрыться с телом погибшего.

В Выборгском районе Петербурга задержали гражданина одной из среднеазиатских республик, который сбил насмерть человека и пытался скрыться с места преступления с телом пострадавшего.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, накануне около 3-х часов ночи патруль заметил у дома № 12 по проспекту Культуры толпу возбужденных людей, удерживающих мужчину. Сотрудники правопорядка незамедлительно вмешались в конфликт.

Увидев приближающийся наряд группы задержания, удерживаемый вырвался и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками Росгвардии.

В ходе проверки установлено, что задержанный гражданин, житель одной из среднеазиатских республик, сбил на пешеходном переходе человека, но не стал оказывать ему помощь, а уложил тело потерпевшего к себе в автомобиль «Шкода Рапид» и пытался скрыться.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть сбитого человека.

Задержанный передан сотрудникам ДПС. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Источник: Конкретно.ру
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