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В Приморском районе задержан автоугонщик

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В Приморском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали 17-летнего петербуржца за угон отечественной машины

Сотрудники полиции установили причастность 17-летнего петербуржца к угону отечественной автомашины, который был совершен в конце июля этого года в Приморском районе Петербурга.

30 июля 2018 года от дома 3 на Богатырском проспекте был угнан автомобиль «ВАЗ», принадлежащий 20-летнему местному жителю. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Приморского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления задержали 17-летнего жителя Калининского района, нигде не работает и не учится. Автомашина изъята.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Источник: ГУ МВД
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