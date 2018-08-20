В центре Петербурга обезврежен "карманник"

В минувшую субботу полицейскими с поличным был задержан гражданин, который около двух часов ночи похитил смартфон у случайной прохожей на улице Рубинштейна.

33-летний неработающий ранее судимый житель Ставропольского края совершил кражу мобильного телефона «Phone 5c» из сумки у 29-летней девушки. Однако злоумышленник задержан на месте происшествия сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России.

Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.