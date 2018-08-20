Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной

Полиция Петербурга задержала мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о хлопках у дома шесть по набережной Мартынова поступило в полицию Петроградского района Петербурга в субботу около девяти утра.

"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 49-летнего гражданина, у которого был изъят травматический пистолет. Гражданина доставили в территориальный отдела полиции, где в отношении него были составлены административные протоколы", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.