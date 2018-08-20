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В центре Петербурга тройное ДТП

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Центральном районе Петербурга столкнулись две иномарки и троллейбус

Накануне вечером в Центральном районе Петербурга столкнулись три транспортных средства. Пострадали две иномарки и троллейбус. Инцидент произошел на пересечении улиц Гороховой и Садовой. Об аварии рассказали очевидцы.

В результате удара один из автомобилей вылетел на тротуар. Один из свидетелей событий отметил, что есть как минимум один пострадавший. Уточнить, был ли этого пешеход или участник движения, мужчина не смог. О погибших информации нет.

Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия ДТП. На место были вызваны экстренные службы.
Источник: ПитерТВ
Все по теме: Центральный район ДТП общественный транспорт троллейбус видео
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