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В Петербурге задержали группу автоугонщиков

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В Петербурге полицейские пресекли деятельность группы автоугонщиков. Шестеро жителей Петербурга, в том числе женщина.

В ходе проведения комплекса широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в серии краж автомобилей. Возраст задержанных варьируется от 26 до 38 лет, среди них 28-летняя женщина. Все они проживают в Санкт-Петербурге в разных районах города, двое из них не работают, остальные занимаются разными профессиями (электрик, рабочий на заводе, продавец на рынке).

По версии полиции, фигуранты специализировались на хищениях автомобилей KiaRio и Hyundai Solaris. Кражи, как правило, злоумышленники совершали во дворах многоэтажных домов в вечернее и ночное время суток, для угонов использовали спецоборудование и четко распределяли роли каждого из участников. Угнанные автомобили похитители перегоняли в «отстойники» на несколько суток, чтобы обнаружить скрытые системы охраны. Затем они изменяли номерные агрегаты и впоследствии перепродавали на сайте бесплатных объявлений, в том числе на запчасти.

Оперативники установили средства связи всех участников организованной группы и транспорт, на котором злоумышленники передвигались во время совершения преступлений. Кроме того, обнаружены места хранения похищенных иномарок: на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга и в городах Ломоносов и Петергоф, а также в поселке Горелово.

В настоящее время установлена причастность данных граждан к 15 подобным эпизодам. Кражи были совершены в период с мая по июль текущего года в Невском, Красногвардейском, Красносельском, Петродворцовом и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде, еще один – арестован.

Работа по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных продолжается.
Источник: ГУ МВД
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