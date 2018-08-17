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» » В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика

В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленинградской области мигрант изнасиловал 5-летнего мальчика.

Накануне вечером к полицейским 97 отдела полиции в поселке имени Свердлова, Всеволожского района Ленинградской области обратилась 36-летняя гражданка Узбекистана. Женщина заявила на своего земляка-ровесника, также гражданина данной среднеазиатской республики.

По словам заявительницы, вечером минувшего вторника у железнодорожной станции «Дунай» мигрант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2013 года рождения, гражданина Узбекистана.

Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. У мигранта имеется временная регистрация в Петербурге.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть насильник педофил мигранты Всеволожский район
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