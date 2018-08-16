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На юго-западе Петербурга нашли двух утопленников

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В водоемах на юго-западе Петербурга обнаружили двух утопленников

Накануне около полудня в Петербурге, в камышах у берега напротив дома 25 по Канонерскому острову нашли двух утопленников.

Погибшего опознали как 47-летнего жителя Васильевского острова. Мужчина пропал без вести 2 августа.

Часом ранее еще один утопленник был найден в Дудергофском канале, неподалеку от вертолетной площадки «Хали драйв» и Кольцевой автодороги. На вид погибшему 50 лет, с бородой. По причине сильного разложения причину смерти определить на месте не удалось.

Утопленник был в одежде, но без обуви. Как сообщается, у погибшего изъедены ноги, лицо и левая рука.
Источник: Конкретно.ру
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