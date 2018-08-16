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В Курортном районе поймали насильника

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В Сестрорецке задержан 33-летний мужчина, который пытался изнасиловать прохожую

В Курортном районе Петербурга полицейские задержали безработного, которого подозревают в попытке изнасилования. Нападение на 38-летнюю жительницу Сестрорецка было совершено накануне около 8.00 утра у дома 28 по Дубковскому шоссе. Применив физическую силу, 33-летний неработающий гражданин пытался изнасиловать и совершить насильственные действия сексуального характера в отношении прохожей. Но, встретив активное сопротивление, насильник сбежал с места преступления.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по приметам по сообщению

потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 131, 132 через статью 30 УК РФ.
Источник: Конкретно.ру
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