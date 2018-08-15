В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб

Минувшей ночью в Приморском районе Петербурга две женщины пострадали в результате ДТП. Они врезались и завалили столб прямо на остановке общественного транспорта.

О произошедшем рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы. По их данным, авария произошла в 4:45 у остановки на Шуваловском проспекте, на пересечении с Богатырским проспектом. Автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонный фонарный столб и свалил его.

«Судя по следам торможения, – предполагают в группе, – «Порше Каен» ехал с Богатырского и не вписался в поворот».

Информация о том, сколько людей было в момент ДТП в «Порше», разнится. Одни говорят только о двух девушках, одна из которых была за рулем. Другие утверждают, что в машине находились еще и двое парней.

«В машине было 2 парня и 2 девушки. Одна ушла до приезда служб пешком, вторую увезли на скорой. Парни остались», – пишет очевидец Денис. «А я видела, как одна девушка из машины ушла, пока никто не приехал. Похоже, она была за рулём. Не знаю, нашли ее или нет. Но уходила она быстро, – добавляет участница группы Эльвира. – Странная подруга. Ушла, а вторую на заднем сидении зажало. Медики вытаскивали. А парни действительно были».

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с места аварии госпитализировали двух женщин 27-ми и 28-ми лет в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, одна из них была за рулем Porsche.