В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб

Минувшей ночью в Приморском районе Петербурга две женщины пострадали в результате ДТП. Они врезались и завалили столб прямо на остановке общественного транспорта.
О произошедшем рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы. По их данным, авария произошла в 4:45 у остановки на Шуваловском проспекте, на пересечении с Богатырским проспектом. Автомобиль Porsche Cayenne врезался в бетонный фонарный столб и свалил его.
Информация о том, сколько людей было в момент ДТП в «Порше», разнится. Одни говорят только о двух девушках, одна из которых была за рулем. Другие утверждают, что в машине находились еще и двое парней.
По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с места аварии госпитализировали двух женщин 27-ми и 28-ми лет в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, одна из них была за рулем Porsche.