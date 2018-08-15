В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца

Утром минувшего вторника 50-ти летнего жителя Петербурга бригада скорой медицинской помощи от дома 41/4 по Караваевской улице доставила в НИИ скорой помощи. Мужчину привезли с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Полицейскими Невского района Петербурга задержан 36-летний гражданин Турции. Иностранца подозревают в том, что по указанному адресу во время внезапно возникшей ссоры, ножом ударил мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Гражданин Турции задержан на основании статьи 91 УПК РФ.