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» » В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца

В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца

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67
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
© СС0
В Невском районе Петербурга гражданин Турции ударил ножом мужчину

Утром минувшего вторника 50-ти летнего жителя Петербурга бригада скорой медицинской помощи от дома 41/4 по Караваевской улице доставила в НИИ скорой помощи. Мужчину привезли с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Полицейскими Невского района Петербурга задержан 36-летний гражданин Турции. Иностранца подозревают в том, что по указанному адресу во время внезапно возникшей ссоры, ножом ударил мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

Гражданин Турции задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ножевое ранение иностранные граждане
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