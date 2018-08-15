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В Ленобласти насильник напал на школьницу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Приозерском районе Ленинградской области школьница отбилась от насильника

В минувший вторник пятнадцатилетняя девочка отбилась от насильника в Приозерском районе Ленобласти.

Нападение на 15-летнюю девочку было совершено днем на проселочной дороге, в двух километрах от поселка Ароматное. Неизвестный мужчина в неустановленном автомобиле, под угрозой ножа, пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Но, встретив активное сопротивление, насильник скрылся.

О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать школьницы. По заявлению проводится проверка.

Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», на перекрестке у поселка Саперное автодороги на Новую деревню девушка села на переднее сидение попутного джипа черного цвета. За рулем находился мужчина европейской внешности, на вид 60 лет, с седыми волосами.  Следуя по направлению к поселку Ромашки, водитель неожиданно свернул на второстепенную

дорогу по направлению в Ароматное. Остановив иномарку, педофил достал нож, потребовал от школьницы раздеться и заняться с ним оральным сексом.

Улучив момент, когда насильник наклонился вниз, девушка ударила его по голове предметом, лежавшим на «торпеде», после чего выбежала на дорогу.

До дома школьница добралась на попутной машине голубого цвета под управлением неизвестной женщины, и рассказала все матери.

Потерпевшей удалось частично запомнить госномер джипа насильника.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район насильник
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