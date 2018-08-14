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В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу

0
47
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
sledcomspb.ru
В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали мигранта за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней.

В минувший понедельник к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 65-летняя пенсионерка, которая заявила о преступлении в отношении своей опекаемой. Накануне около 4 часов утра на парковке гипермаркета у дома 47 по улице Партизана Германа неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, ученицы 8 класса.

Полицейскими по подозрению задержан 35-летний гражданин Таджикистана. Неработающий мигрант передан в Следственный комитет.
Источник: Конкретно.ру
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