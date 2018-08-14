В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу

В минувший понедельник к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 65-летняя пенсионерка, которая заявила о преступлении в отношении своей опекаемой. Накануне около 4 часов утра на парковке гипермаркета у дома 47 по улице Партизана Германа неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, ученицы 8 класса.

Полицейскими по подозрению задержан 35-летний гражданин Таджикистана. Неработающий мигрант передан в Следственный комитет.