Смертельное ДТП в Ленобласти

Сегодня в Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которой погиб 64-летний мужчина и 14-летний подросток, а также пострадали три человека, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, в понедельник в 11.30 на 391 километре трассы Вологда – Новая Ладога произошло столкновение двух легковых автомобиля «Рено Логан»под управлением 64-летнего мужчины и «Инфинити Икс35», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель «Рено» и его 14-летний пассажир. Травмы получили пассажиры «Инфинити»: женщина и двое детей – мальчики 2001 и 2010 года рождения. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.