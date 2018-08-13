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» » Смертельное ДТП в Ленобласти

Смертельное ДТП в Ленобласти

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Бокситогорском районе Ленинградской области в дорожной аварии погибли водитель легковой иномарки и 14-летний мальчик

Сегодня  в Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которой погиб 64-летний мужчина и 14-летний подросток, а также пострадали три человека, в том числе двое детей.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, в понедельник в 11.30 на 391 километре трассы Вологда – Новая Ладога произошло столкновение двух легковых автомобиля «Рено Логан»под управлением 64-летнего мужчины и «Инфинити Икс35», за рулем которого находился 44-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель «Рено» и его 14-летний пассажир. Травмы получили пассажиры «Инфинити»: женщина и двое детей – мальчики 2001 и 2010 года рождения. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.
Источник: Конкретно.ру
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