ента новостей

17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
17:27
На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"
17:17
Лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
13:39
Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA
13:35
Вандалы установили мангал на Медном всаднике
12:53
Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве
12:48
В Парголово обокрали строительную фирму
11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
10:00
В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины
09:54
В Ленобласти обнаружили повешенную женщину
07:46
Против курения
22:36
Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»
22:03
Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»
21:14
На развязке с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД
15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
15:19
В Петергофе на пожаре погибла женщина
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Парголово обокрали строительную фирму

В Парголово обокрали строительную фирму

0
86
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга трое неизвестных злоумышленников со склада строительной фирмы похитили оборудование.

Накануне вечером около 20.15 в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга трое неизвестных злоумышленников сделали подкоп под ограждением территории склада строительной компании на улице Некрасова.

Проникнув на территорию, злоумышленники связали 68-летнего охранника частного охранного предприятия и совершили хищение двух катушек кабеля, которые поместили в кузов манипулятора и с места происшествия скрылись. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время полицейские Выборгского района Петербурга устанавливают все обстоятельства произошедшего, приняты необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-05-2018, 11:48
В Ленобласти ограбили пункт приема вторсырья
21-03-2018, 11:32
Во Фрунзенском районе у бухгалтеров фирмы по продаже овощей и фруктов отобрали более 1 миллиона рублей
6-03-2018, 11:01
В Ленобласти налетчики похитили крупную сумму денег у хозяев частного дома
22-02-2018, 12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
22-11-2017, 12:17
В Приозерском районе ограблен ювелирный магазин
9-11-2017, 10:05
Полиция Колпино ищет разбойников ограбивших коммерческое предприятие

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
5
Сегодня, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
185
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
183
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
202
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
Наверх