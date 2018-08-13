В Парголово обокрали строительную фирму

Накануне вечером около 20.15 в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга трое неизвестных злоумышленников сделали подкоп под ограждением территории склада строительной компании на улице Некрасова.

Проникнув на территорию, злоумышленники связали 68-летнего охранника частного охранного предприятия и совершили хищение двух катушек кабеля, которые поместили в кузов манипулятора и с места происшествия скрылись. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время полицейские Выборгского района Петербурга устанавливают все обстоятельства произошедшего, приняты необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.