В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины

Накануне вечером неизвестный злоумышленник вошел в цветочный магазин на Ленинском проспекте, в доме 160, где угрожая ножом двум продавцам-кассирам, потребовал денежные средства. Встретив активное сопротивление, преступник с места происшествия скрылся, ничего не похитив.

Буквально через 5 минут этот же злодей в помещении салона красоты на Новоизмайловском проспекте, 34, угрожая ножом женщине-продавцу, из незакрытого кассового аппарата совершил хищение одной тысячи рублей выручки и с места происшествия скрылся. Уже спустя полчаса он совершил разбойное нападение на работницу магазина на Варшавской улице, 29, и похитил ее сумку с 5 тысячами рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга задержали разбойника, им оказался неработающий житель из Красносельского района.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.