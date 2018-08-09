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В Ленобласти обнаружили повешенную женщину

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
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В поселке Бугры Всеволожского района нашли повешенную женщину.

В поселке Бугры, Всеволожского района Ленинградской области нашли повешенную женщину.

По информации АН «Оперативное прикрытие», на труп, висевший на дереве, накануне вечером наткнулся уроженец Азербайджана, проживающий в Янино-2. Тело было обнаружено в поселковом парке, за домом 6 по улице Парковой.

На погибшей были одеты синие джинсы и белая футболка, на груди висела дамская сумочка. В ней находился паспорт 35-летний жительницы поселка Бугры, уроженки Ворошиловградской области.

Труп направлен в морг, по факту проводится проверка. На теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район висельник
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