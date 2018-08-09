В Ленобласти обнаружили повешенную женщину

В поселке Бугры, Всеволожского района Ленинградской области нашли повешенную женщину.

По информации АН «Оперативное прикрытие», на труп, висевший на дереве, накануне вечером наткнулся уроженец Азербайджана, проживающий в Янино-2. Тело было обнаружено в поселковом парке, за домом 6 по улице Парковой.

На погибшей были одеты синие джинсы и белая футболка, на груди висела дамская сумочка. В ней находился паспорт 35-летний жительницы поселка Бугры, уроженки Ворошиловградской области.

Труп направлен в морг, по факту проводится проверка. На теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти.