В Центральном районе тушили пожар в гостинице

В Петербурге спасатели эвакуировали 411 человек из горящей гостиницы на улице Гончарная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в Центральном районе Санкт-Петербурга, в семиэтажном доме на улице Гончарная д.4, занятом гостиницей, был локализован в 03:11.

На минус втором этаже гостиницы горело электрооборудование на площади пять квадратных метров, сообщили в ведомстве.

В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 31 человек личного состава МЧС.