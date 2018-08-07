В Петербурге спасатели эвакуировали 411 человек из горящей гостиницы на улице Гончарная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар в Центральном районе Санкт-Петербурга, в семиэтажном доме на улице Гончарная д.4, занятом гостиницей, был локализован в 03:11.
На минус втором этаже гостиницы горело электрооборудование на площади пять квадратных метров, сообщили в ведомстве.
В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали семь единиц техники и 31 человек личного состава МЧС.
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
0
65
Автор: Вадик Котов
Фото:
ГУ МЧС
В Петербурге из-за пожара в гостинице на Гончарной эвакуировали более 400 человек
В Петербурге спасатели эвакуировали 411 человек из горящей гостиницы на улице Гончарная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите