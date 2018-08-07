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» » В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми

В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми

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81
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В гатчинском районе Ленинградской области мужчина на автомашине «Шевроле Клан» выехал на обочину и сбила женщину с детьми

Накануне около семи часов вечера в Гатчинском районе Ленинградской области на 48-ом километре автомобильной дороги Кемполово - Выра - Тосно - Шапки, 34-х летний мужчина на автомашине «Шевроле Клан» выехал на обочину и сбил женщину с двумя детьми.

Как сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, в результате произошедшего ДТП тяжелые травмы получил мальчик 2008 г.р., девочка 2015 г.р. скончалась от полученных травм, женщина получила многочисленные травмы. По факту ДТП проводится проверка.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП пострадавший пешеход
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