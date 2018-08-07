В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми

Накануне около семи часов вечера в Гатчинском районе Ленинградской области на 48-ом километре автомобильной дороги Кемполово - Выра - Тосно - Шапки, 34-х летний мужчина на автомашине «Шевроле Клан» выехал на обочину и сбил женщину с двумя детьми.

Как сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, в результате произошедшего ДТП тяжелые травмы получил мальчик 2008 г.р., девочка 2015 г.р. скончалась от полученных травм, женщина получила многочисленные травмы. По факту ДТП проводится проверка.