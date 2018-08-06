В Выборгском районе из окна выпал трехлетний малыш

Вечером минувшего воскресенья в Выборгском районе Петербурга из окна дома 33\36, корпус 3 по Лесному проспекту выпал трехлетний ребенок. В больницу мальчика доставили с кататравмой, закрытым переломом большой левой берцовой кости, переломом копчика, в тяжелом состоянии.

Как оказалось, в это время за ребенком приглядывал отец, 33-летний механик транспортно-логистической компании. 34-летняя мать малыша в это время была на работе: она – директор сетевого продмага. Семья полная, на учете в полиции и органах опеки не состоит.