В Ольгино на пожаре погибли двое мужчин

5 августа около трех часов ночи загорелся двухэтажный деревянный дом на Центральной улице. Тушили возгорание три пожарных расчета.

На пепелище были обнаружены сильно обгоревшие трупы хозяина дома, 57-летнего уроженца Беларуси, и 61-летнего гостя. Находившийся на втором этаже второй гость, 58-летний петербуржец, сумел спастись. Мужчина получил ожог левой руки, помощь ему была оказана на месте происшествия.

Спасенный пояснил, что трое приятелей встретились днем 4 августа у станции метро «Черная речка» и отправились на дачу в Ольгино. Мужчина распивали алкоголь, а точнее употребили на троих пять бутылок беленькой по 0,5 литра. После этого один из гостей ушел спать на второй этажа, а собутыльники остались продолжать «праздник». Проснулся гость от жара огня, и выбежал на улицу.

Пожарных вызвал сосед.