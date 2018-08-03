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В Купчино закрыли подпольное казино

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Во Фрунзенском районе Петербурга полицейскими было обнаружено подпольное казино в обычной квартире многоэтажки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России выявили деятельность незаконного игорного заведения во Фрунзенском районе Петербурга.

В ходе обысков в одной из квартир многоэтажного дома на улице Салова оперативники Главка и следователи ГСУ СК России обнаружили 11 игровых автоматов. Игровое оборудование изъято.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).

В ходе расследования уголовного дела по подозрению в указанном преступлении задержана 32-летняя гражданка сопредельного государства, находящаяся без регистрации на территории России. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: ГУ МВД
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