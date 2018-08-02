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В Петербурге задержаны торговцы метадоном

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Во Фрунзенском районе Петербурга задержаны участники организованной группы, осуществлявшей сбыт метадона

Оперативники ГУ МВД России задержали трех ранее судимых граждан — двух женщин и мужчину, подозреваемых в «бесконтактном» сбыте наркотического средства «метадон» на территории Фрунзенского района Петербурга.

Полицейские установили, что злоумышленники в составе организованной группы путем тайников-закладок осуществляли «бесконтактный» сбыт наркотического средства «метадон» на территории Фрунзенского района Петербурга. Клиенты переводили денежные средства через одну из платежных систем, а с целью конспирации им присваивались порядковые номера.

В ходе проведения обыска по месту жительства одного из подозреваемых обнаружены и изъяты 149,5 граммов метадона, средства мобильной связи, банковские карты.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Подозреваемые арестованы. 
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район наркотики
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