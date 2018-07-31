В Ленобласти трое с топором напали на «Эльдорадо»

Минувшей ночью в полицию Волховского района Ленинградской области поступила информация о проникновении в ТЦ «Кубус» на улице Гагарина города Волхов. Прибывший в 01:20 наряд полиции преступников на месте происшествия не застал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали трех мужчин в масках, которые топором разбили витрины и похитили технику. Общий ущерб, по предварительным оценкам, составил не менее 1 миллиона рублей.

Злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2111 синего цвета, номера с которого были предусмотрительно сняты.