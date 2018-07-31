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В Ленобласти трое с топором напали на «Эльдорадо»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Волхов Ленинградской области ограбили магазин техники «Эльдорадо».

Минувшей ночью в полицию Волховского района Ленинградской области поступила информация о проникновении в ТЦ «Кубус» на улице Гагарина города Волхов. Прибывший в 01:20 наряд полиции преступников на месте происшествия не застал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали трех мужчин в масках, которые топором разбили витрины и похитили технику. Общий ущерб, по предварительным оценкам, составил не менее 1 миллиона рублей.

Злоумышленники скрылись на автомобиле ВАЗ-2111 синего цвета, номера с которого были предусмотрительно сняты.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район разбойное нападение
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