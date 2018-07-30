В Ленобласти трехлетняя девочка погибла от удара током

Накануне вечером в Кировском районе Ленобласти 3-летняя девочка погибла от удара электрическим током. Трагедия произошла в доме на Кировской улице в садоводстве «Ласточка» массива Грибное. Разряд поразил ребенка в левое бедро.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть малышки. Девочке 24 июля исполнилось три года. Она проживала с родителями в Веселом Поселке.

Следователи изъяли из дома компрессор, с помощью которого закачивалась вода в бассейн. Оставленная без присмотра девочка дотронулась до насоса и получила смертельный разряд тока.