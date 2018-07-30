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» » В Ленобласти трехлетняя девочка погибла от удара током

В Ленобласти трехлетняя девочка погибла от удара током

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
donnews.ru
Минувшим воскресеньем в Кировском районе Ленобласти трехлетнюю девочку убило током

Накануне вечером в Кировском районе Ленобласти 3-летняя девочка погибла от удара электрическим током. Трагедия произошла в доме на Кировской улице в садоводстве «Ласточка» массива Грибное. Разряд поразил ребенка в левое бедро.

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть малышки. Девочке 24 июля исполнилось три года. Она проживала с родителями в Веселом Поселке.

Следователи изъяли из дома компрессор, с помощью которого закачивалась вода в бассейн. Оставленная без присмотра девочка дотронулась до насоса и получила смертельный разряд тока.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО дети удар током
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