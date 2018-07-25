В Красном Селе погибли три человека при взрыве газа

Накануне вечером около 19 часов в гараже из газобетона размером 10х15 метров, пристроенном к деревянному двухэтажному частному дома 46 по улице Лермонтова произошел взрыв бытового газа. Дом принадлежит 69-летней пенсионерке, сообщает АН «Оперативное прикрытие». В гараже взорвался 50-литровый баллон с пропаном. В результате обвалилась крыша гаража и часть дома.

Из-под завалов были извлечены трупы 10-летнего мальчика и 60-летнего пенсионера. В больницу увезли двух мужчин, 47-ми и 38-ми лет, а также неизвестную женщину, на вид 30 лет. Женщина от полученных травм скончалась.

Сотрудниками МЧС проводятся работы по дальнейшему разбору завалов. Следователем СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).