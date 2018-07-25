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В Красном Селе погибли три человека при взрыве газа

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Конкретно.ру
В Красносельском районе Петербурга при взрыве газа погибли три человека, в том числе ребенок

Накануне вечером около 19 часов в гараже из газобетона размером 10х15 метров, пристроенном к деревянному двухэтажному частному дома 46 по улице Лермонтова произошел взрыв бытового газа. Дом принадлежит 69-летней пенсионерке, сообщает АН «Оперативное прикрытие». В гараже взорвался 50-литровый баллон с пропаном. В результате обвалилась крыша гаража и часть дома.

 Из-под завалов были извлечены трупы 10-летнего мальчика и 60-летнего пенсионера. В больницу увезли двух мужчин, 47-ми и 38-ми лет, а также неизвестную женщину, на вид 30 лет. Женщина от полученных травм скончалась.

Сотрудниками МЧС проводятся работы по дальнейшему разбору завалов. Следователем СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Источник: Конкретно.ру
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