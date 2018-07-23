В Петроградском районе мальчик упал с балкона на 5-м этаже

В Петроградском районе Петербурга четырехлетний мальчик покалечился, упав с высоты 15 метров. Ребенка доставили в Детскую больницу №1 в минувшее воскресенье в 18:40 из квартиры на улице Победы города Ломоносов. С кататравмой, переломом правого коленного сустава, компрессионным переломом позвоночника, закрытой травмой живота, травматическим шоком 1 степени, в тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован.

Родители признались, что оставили сына без присмотра, и мальчик упал с балкона на 5-м этаже.